Иван Белугин рассказал о мероприятиях в Локне, приуроченных ко Дню защитника Отечества

22:56, 11 февраля 2025, ПАИ

Ко Дню защитника Отечества в Локне готовят специальную программу для жителей и гостей посёлка. Об этом пишет районная газета «Восход» со ссылкой на главу Локнянского муниципального округа Ивана Белугина.

В пятницу, 21 февраля, состоятся традиционные мероприятия на месте подвига Героя Советского Союза Александра Матросова в деревне Чернушки. В 11:30 у стелы героя начнётся митинг, посвящённый подвигу легендарного рядового. В программе мероприятий полевая каша, спортивные соревнования для детей и другие активности.

Кроме того, 22 февраля в Локнянском сельскохозяйственном техникуме стартует юбилейный, 25-й турнир по боксу, где выступят спортсмены из Белоруссии и регионов России. В этот же день состоится торжественное открытие турнира. 23 февраля пройдут финальные бои турнира по боксу и его торжественное закрытие. Конкретное время торжественных мероприятий сообщат дополнительно.

23 февраля в 17:00 в культурно-досуговом центре состоится торжественное открытие Года защитника Отечества. Это мероприятие будет сопровождаться благотворительным концертом в поддержку участников СВО.

26 февраля, в день 81-летия со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, в округе проведут торжественное возложение цветов к братским захоронениям и отдадут дань памяти героям, отдавшим свои жизни за мирное небо.

«Приглашаю всех присоединиться к этим значимым событиям», – сказал Иван Белугин.