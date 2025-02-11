Судить о погоде по поведению животных советует сегодня народный календарь
Память трех святых — Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова — отмечают православные сегодня, 12 февраля, пишет calendюru.
В этот день нельзя было прясть, поэтому этот день называли также «днём трёх святителей-непрядильщиков». Кроме того, считалось, что на Трёхсвятие в лесах начинается звериный свадебник.
Также в этот день судили о погоде по поведению диких животных. Считалось, если в сады пришли зайцы, то будет еще зима суровая. Если близко к жилью воют волки — ждать мороза. Снегирь щебечет скрипучим голосом — к скорой вьюге. А вот если мыши вышли из-под лесной подстилки — на следующий день будет оттепель. Покрытые инеем деревья также предвещают тепло.
Красная луна на Трёхсвятие сулила сильный ветер; а ветер, в свою очередь, обещал сырой год.
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