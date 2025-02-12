Только 12% псковичей будут праздновать День всех влюбленных

08:39, 12 февраля 2025, ПАИ

Только 12% псковичей будут праздновать День всех влюбленных, следует из опроса сервиса Superjob.

Праздновать День святого Валентина собираются только 12% псковичей. Поздравят в этот день свою вторую половинку 14% мужчин и 10% женщин. Чаще остальных собираются отмечать 14 февраля респонденты моложе 35 лет (22%).

Подарит цветы своей возлюбленной в День всех влюбленных каждый четвертый мужчина. Чаще остальных преподносить букеты планируют молодые люди в возрасте до 34 лет (53%).

Как-либо отметить 14 февраля на работе планируют только в 1% компаний: «Тайный Валентин (как Тайный Санта»)»; «Будет почта с валентинками».