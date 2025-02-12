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Общество

Потребность компаний в психологах за год выросла на 34%

У российских работодателей уже растет потребность в специалистах по психологии. Наибольшим спросом пользуются нейропсихологи, психологи-педагоги, клинические психологи, а также специалисты по реабилитации, сообщает hh.ru.

С начала года в России компании (государственные и частные) искали более 700 новых специалистов, связанных со сферой психологии. Это на 34% больше, чем в январе 2024 года. При этом в целом за последний год в стране требовалось более 5,1 тыс. таких специалистов. Если сравнивать с показателями пятилетней давности, то потребность в психологах выросла в 6 раз.

Наибольшая востребованность в психологах наблюдается в Москве (25%, или каждая четвёртая вакансия за месяц), Петербурге (12%), Московской области (6%), Татарстане (5%), Краснодарском крае (4%), Самарской области (3%), Красноярском крае (3%), Свердловской области (3%), Ростовской области (3%), Нижегородской области (2%) и Башкирии (2%). На перечисленные регионы приходится 2/3 всех вакансий для психологов в стране с начала года.

«Спрос на специалистов, способных помогать людям решать психологические проблемы и достигать своих целей, будет только увеличиваться. Но при этом будет расти и доля тех, кто хочет связать свою профессиональную жизнь с психологией. Это видно уже на текущих показателях: за последний месяц на российский рынок труда вышли более 25 тыс. психологов разных специализаций. Это на 23% больше, чем в начале 2024 года. Средний уровень конкуренции в целом по сфере психологии в России сейчас 44 активных резюме на вакансию, год назад в это же время было чуть меньше – 42», – рассказала директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Средний доход психолога – 49,6 тыс., что на 4,3 тыс. рублей больше, чем в январе 2024. При этом наибольший доход в стране психологи могут найти в вакансиях в Москве (80,9 тыс. рублей), Ленинградской области (80 тыс.), Алтая (70 тыс.), Мурманской области (65 тыс.).

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