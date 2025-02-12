Три проекта по благоустройству пространств на сельских территориях реализовали в Псковской области за год

11:58, 12 февраля 2025, ПАИ

Три проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях реализовали в Псковской области за 2024 год в Невельском и Порховском муниципальных округах, Куньинском районе в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов во время мероприятия по подведению итогов работы за 2024 год сегодня, 12 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

В перечисленных муниципалитетах на выделенные более чем три миллиона рублей обустроили детскую площадку, зону отдыха и общественные колодцы.

Также в рамках программы в Псковской области улучшили жилищные условия одной семьи и компенсировали затраты на уплату процентов по ипотечным кредитам двум семьям.

Кроме того, были выплачены пособия 22 специалистам организаций аграрно-промышленного комплекса и ветеринарии и возмещены затраты сельхозорганизациям на проживание студентов-практикантов.

Ещё одно направление работы в рамках программы – два проекта по развитию территорий в Порхове и Пушкинских Горах. На них предусмотрено более 630 млн рублей.