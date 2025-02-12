Производство скота и птицы на убой выросло в Псковской области почти на 40%

11:22, 12 февраля 2025, ПАИ

453,7 тысячи тонн птицы и скота на убой произвели в Псковской области за 2024 год, что на 34,6 % больше, чем за 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

За год также произвели 238,3 тысячи тонн молока (рост на 6,2 %) и 82,1 миллиона штук яиц (уменьшение на 7,2 %).

На конец декабря прошлого года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчётам, составляло 58,5 тысячи голов, из них коров – 29,8 тысячи, свиней – 1 млн 591,7 тысячи, овец и коз – 20,6 тысячи и птицы – 1 млн 728,5 тысячи голов.

По сравнению с 2023 годом поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,8 %, коров – на 3 %, овец и коз – на 9,4 %. Поголовье свиней, напротив, увеличилось на 23 %, птицы – на 3,9 %.

Ранее сообщалось, что экспорт животноводческой продукции в Псковской области увеличился в три раза.