Чемпионат Великих Лук по баскетболу стартовал с разгромной победы одной из команд

11:37, 12 февраля 2025, ПАИ

Чемпионат Великих Лук по баскетболу стартовал с разгромной победы одной из команд, сообщили ПАИ в местной федерации баскетбола.

Всего в соревнованиях участвуют восемь команд, которые разбили на две подгруппы по четыре коллектива. В первой подгруппе играют «Регион 60», спортшкола «Экспресс», «Ветераны» и Великолукская государственная сельскохозяйственная академия (ВГСХА). Во второй группе – Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (ВЛГАФК), «Спартак», филиал ПсковГУ и Великолукский техникум железнодорожного транспорта (ВЛТЖТ). Первые и вторые места групп выйдут в полуфинал.

В матче – открытии соревнований «Спартак» разгромил команду филиала ПсковГУ – 142:38.

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