«Лыжню России» в Псковской области перенесли в Струги Красные

12:01, 12 февраля 2025, ПАИ

Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России» в Псковской области перенесли. Вместо ранее запланированной базы «Юность» в Островском районе соревнования пройдут в Стругах Красных 15 февраля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Ранее соревнования перенесли с 8 на 15 февраля из-за отсутствия на территории региона снежного покрова. Теперь по этой же причине соревнования состоятся не в Островском районе, а в Стругокрасненском округе на лыжной трассе детско-юношеской спортшколы.

Официальное открытие соревнований запланировано на 11:20, а первая группа участников стартует в 12:00.

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