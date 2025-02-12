Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанину Владимиру Орлову присвоили звание «Почётный аэронавигатор»

Почётному гражданину Великих Лук Владимиру Орлову присвоили звание «Почётный аэронавигатор», сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Владимир Орлов. Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Владимир Орлов учился в академии гражданской авиации и возглавлял великолукский аэропорт, а также внёс свой вклад в создание местного предприятия «Аэросервис». Также больше 15 лет он возглавлял Федерацию воздухоплавательного спорта Псковской области.

Кроме того, он приложил руку к появлению воздухоплавательного спорта в Великих Луках и выступал за появление великолукских спорткомплексов «Стрелец» и «Айсберг».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 февраля 2025

Великолучанину Владимиру Орлову присвоили звание «Почётный аэронавигатор»
12 февраля 2025

Чемпионат Великих Лук по баскетболу стартовал с разгромной победы одной из команд
11 февраля 2025

Девушки, которые умеют летать
11 февраля 2025

Подведены итоги второго этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью
11 февраля 2025

Хоккеист «Родины» забросил свою сотую шайбу в НХЛ
11 февраля 2025

Подведены итоги первенства Великих Лук по велоспорту
10 февраля 2025

Кубок Псковской области по рукопашному бою собрал порядка 150 участников
10 февраля 2025

Главный тренер ФК «Псков» оценил первый контрольный матч сезона с «Луки-Энергией»

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...