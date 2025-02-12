Великолучанину Владимиру Орлову присвоили звание «Почётный аэронавигатор»

12:46, 12 февраля 2025, ПАИ

Почётному гражданину Великих Лук Владимиру Орлову присвоили звание «Почётный аэронавигатор», сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Владимир Орлов учился в академии гражданской авиации и возглавлял великолукский аэропорт, а также внёс свой вклад в создание местного предприятия «Аэросервис». Также больше 15 лет он возглавлял Федерацию воздухоплавательного спорта Псковской области.

Кроме того, он приложил руку к появлению воздухоплавательного спорта в Великих Луках и выступал за появление великолукских спорткомплексов «Стрелец» и «Айсберг».

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