Великолучанину Владимиру Орлову присвоили звание «Почётный аэронавигатор»
Почётному гражданину Великих Лук Владимиру Орлову присвоили звание «Почётный аэронавигатор», сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Владимир Орлов учился в академии гражданской авиации и возглавлял великолукский аэропорт, а также внёс свой вклад в создание местного предприятия «Аэросервис». Также больше 15 лет он возглавлял Федерацию воздухоплавательного спорта Псковской области.
Кроме того, он приложил руку к появлению воздухоплавательного спорта в Великих Луках и выступал за появление великолукских спорткомплексов «Стрелец» и «Айсберг».
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