Спрос на дизайнеров в Псковской области вырос в четыре раза

12:56, 12 февраля 2025, ПАИ

Спрос на дизайнеров в Псковской области в январе этого года вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

«Одним из наиболее востребованных направлений стал дизайн инфографики для маркетплейсов», – заявил руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на «Авито услугах» Александр Семочкин. Он рассказал, что в России спрос на услуги по созданию инфографики вырос более чем в 20 раз в связи с развитием малого бизнеса в электронной торговле. «Предприниматели стремятся сделать карточки товаров более привлекательными и информативными, чтобы повлиять на решение покупателей», – уточнил эксперт.

В среднем стоимость создания инфографики в Пскове начинается от 400 рублей за одну работу. По России этот показатель составил 350 рублей. В городах с наибольшим спросом, а именно в Москве, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, а также в Санкт-Петербурге, денежное вознаграждение за работу в среднем составляет 350 и 400 рублей соответственно.