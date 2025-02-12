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Общество

Псковские таможенники передали участникам СВО конфискованные квадрокоптеры

Псковские таможенники передали участникам СВО пять конфикованных квадрокоптеров и больше полутора тысяч литров геля для душа. Общая стоимость товаров составила 610 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Псковская таможняФото: Псковская таможня

«Физические лица, перевозившие через границу квадрокоптеры, не задекларировали и не представили сотрудникам таможни разрешительные документы на ввоз/вывоз радиоэлектронных средств. Что касается геля для душа – более 2 тысяч флаконов оказались неучтенными. Декларант подал таможенному органу недействительные документы. Таможенники обнаружили несоответствие. По решению суда квадрокоптеры и партия геля изъяты и конфискованы. Квадрокоптеры послужат военным для выполнения боевых задач, а гель – для поддержания гигиены в военно-полевых условиях», – отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

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