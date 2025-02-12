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Общество

«Подарки любимым» в билайне: скидки до 30% и идеи для выгодных покупок

Билайн запустил акцию «Подарки любимым». До 16 февраля 2025 года в интернет-магазине билайна можно приобрести различные товары со скидками до 30%. Это возможность купить то, что давно планировали: заранее приобрести подарки близким или порадовать себя.

Фото: пресс-служба билайна

Например, это новинки среди смартфонов Samsung, Tecno, Realme и других производителей, планшеты Apple, а также беспроводные наушники, умные часы и колонки от известных брендов. Со скидками в рамках акции доступны бытовая техника и товары для дома, например щипцы для волос, умные датчики, лампочки, ночники и многое другое. А чтобы близкие оставались на связи и в безопасности, девайсы стоит дополнить сим-картами билайна с защитой от спама и мошенников. Узнать о том, как бесплатно настроить сервис «Моя безопасность», можно здесь.

Ещё одна идея для подарка – взять под контроль расходы близких на связь. Есть вещи, которыми рациональнее и выгоднее пользоваться вместе. И в билайне есть ещё целых пять мест для близких. Одним пакетом могут пользоваться сразу шесть человек! Теперь как текущие, так и новые клиенты оператора, добавляя новые номера в билайне к своему Тарифу UP до 30 марта, могут получать до 250 ГБ дополнительного мобильного интернета ежемесячно до конца года.

Делайте покупки в билайне с выгодой!

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Москва, ОГРН 1027700166636.

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