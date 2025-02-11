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Культура

Сотрудники Пушкинского заповедника приняли участие в онлайн-встрече «Диалог культур»

12 февраля силами деятелей культуры из Казахстана и России была организована онлайн-встреча «Диалог культур», сообщили ПАИ в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Эдуард Узенёв. Фото из архива службы информации Пушкинского заповедника

В мероприятии принимали участие сотрудники кафедры русского языка и литературы КазНПУ имени Абая, Россотрудничества в Республике Казахстан и специализированного лицея № 165 (Алматы). В программу встречи также были включены выступления из России – доклады, подготовленные доктором филологии, профессором кафедры русской литературы Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Ириной Юхновой и Эдуардом Узенёвым, учёным секретарем Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», и Ирана – сообщение русиста, аспиранта Тегеранского университета Бахмана Болука Нахджири. Кроме того, к интернет-трансляции «Диалога…» могли присоединиться все желающие.

Учёный секретарь Пушкинского заповедника, рассказали в музее, выступил на онлайн-встрече с рассказом о последней дуэли, смерти и похоронах Александра Пушкина, процитировав воспоминания и свидетельства современников поэта.

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