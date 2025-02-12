Почти 20 случаев бешенства выявили в Псковской области за год

14:15, 12 февраля 2025, ПАИ

18 случаев бешенства зарегистрировали в Псковской области в прошлом году, сообщил председатель регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов во время мероприятия по подведению итогов работы за 2024 год сегодня, 12 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«За отчётный период было установлено 12 случаев бешенства животных среди диких и шесть среди домашних животных. В настоящее время все очаги бешенства на территории Псковской области ликвидированы», – отметил Валерий Удалов.

Кроме того, в Псковской области из-за разных болезней зарегистрировано 66 очагов лейкоза крупнорогатого скота, из них шесть – в хозяйствах и 60 – в личных подсобных хозяйствах, обратил внимание он.

«Наблюдается положительная динамика по сокращению неблагополучных пунктов. По сравнению с 2023 годом очаги лейкоза сократились на 29 %», – заключил Валерий Удалов.