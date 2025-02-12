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Несоблюдение правил катания на «ватрушках» приводит к травмам – МЧС

Несоблюдение правил катания на «ватрушках» в Псковской области приводит к систематической фиксации случаев травм при катании с горок, рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ксения Жигалкина. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот выпуска телеканала

Чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, стоит внимательно выбирать место для спуска. Лучше выбирать специально оборудованные трассы, предупредила она.

«Не выбирайте горки с резким спуском. Обязательно перед катанием проверяйте на наличие ям, веток и наледи, которые могут увеличить скорость катания. Мы категорически не рекомендуем использовать спуски, которые выходят на оживленные трассы, железнодорожные переезды, автодороги и спуски к рекам, потому что это очень опасно», – отметила Ксения Жигалкина.

Фото: ПАИ

Псковичам порекомендовали кататься на горках с уклоном не более чем 20 градусов. Во избежание сильного разгона при посадке на «ватрушку» стоит принимать положение сидя, крепко держась за поручни, чтобы в процессе катания можно было управлять «ватрушкой» и не вылететь с тюбинга, объяснила начальник пресс-службы ведомства.

Также жителей города предупредили, что не стоит кататься стоя на ногах, корточках или лёжа. Нужно следить, чтобы на пути не было других катающихся, а если избежать столкновения не представляется возможным, следует завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности. При соблюдении правил безопасности риск сводится к минимуму, обратила внимание Ксения Жигалкина.

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