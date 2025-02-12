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Спорт

Легкоатлеты Псковской области выиграли медали на турнире в Петербурге

Спортсмены Псковской области выиграли медали в региональном турнире по лёгкой атлетике на призы спортшколы «Академия лёгкой атлетики» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в спортшколах Псковской области «Атлетика» и «Надежда», а также в центре «Юность».

  • Легкоатлеты Псковской области выиграла медали регионального турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»
  • Легкоатлеты Псковской области выиграла медали регионального турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»
  • Легкоатлеты Псковской области выиграла медали регионального турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»
  • Легкоатлеты Псковской области выиграла медали регионального турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»
  • Легкоатлеты Псковской области выиграла медали регионального турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»
  • Легкоатлеты Псковской области выиграла медали регионального турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из Санкт-Петербурга, Казани, Карелии, Москвы, Великих Лук и Ленинградской области, которые разыграли медали в трёх возрастных группах.

Среди воспитанников псковской спортшколы «Надежда» Эвелина Бондаренко стала второй в беге на 800 метров и третьей в беге на 400 метров. По серебру выиграли Арина Блюмина и Георгий Никулин в беге на 60 метров с барьерами.

Представитель псковского центра «Юность» Николай Брыльков занял первое место в беге на 60 метров с барьерами. Также Елизавета Жаворонкова стала третьей в тройном прыжке.

Среди великолукских атлетов, представляющих спортшколу «Атлетика», серебром отличилась Алина Когай в беге на 60 метров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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