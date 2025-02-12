Детей участников СВО приглашают на мастер-класс в Пскове

14:21, 12 февраля 2025, ПАИ

Региональный Комитет семей воинов Отечества приглашает детей участников СВО на мастер-класс «Игрушка из ниток» 15 февраля в 12:00 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете.

Детям помогут сделать игрушки в виде животных и расскажут об истории Московского зоопарка, который в этом году отмечает 160 лет.

Мероприятие пройдет в Доме молодежи на улице Конной, 2 (2 этаж, 209 кабинет). Запись по телефону: +7 (906) 220-93-91 (Мария Филонова).