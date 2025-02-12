Псковские судебные приставы пополнили банк донорской крови
Псковские судебные приставы вновь пополнили банк донорской крови. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Судебные приставы Псковской области участвовали в донорской акции, которая прошла на базе региональной станции переливания крови.
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Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
В ведомстве отметили, что для сотрудников УФССП России по Псковской области стало доброй традицией регулярно пополнять банк донорской крови, так как их объединяет одна цель – помочь тем, кто нуждается в переливании, подарить шанс на выздоровление и спасти не одну, а возможно, и несколько жизней.
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