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Общество

Псковский школьник стал призёром Всероссийского конкурса «Наука. Территория героев»

Псковский школьник, ученик Псковского технического лицея Тимофей Ковалёв стал призером пятого сезона конкурса «Наука. Территория героев», который состоялся сегодня, 12 февраля, в Москве. Об этом ПАИ сообщили организаторы конкурса.

Фото предоставлены организаторами конкурса

Конкурс «Наука. Территория героев» проводится при поддержке Национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. В 2025 году в нем приняли участие более 22 тысяч школьников и студентов из 82 регионов России, в финал вышли только 10 человек.

Тимофей Ковалёв

Финалисты состязались в 3 раундах, отвечали на вопросы экспертов из разных сфер науки. В тройку призеров также вошли Александр Валов из Клина и Андрей Хохлов из Мичуринска.

Победители отправятся на стажировки в Дальневосточный федеральный университет, Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ в Уфе и Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Кроме того, Александр Валов получает грант на обучение от партнера конкурса.

Также все победители получают дополнительные баллы при поступлении на бакалавриат или специалитет в Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, а также специальные карьерные консультации от HR-экспертов научного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

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Псковский школьник стал призёром Всероссийского конкурса «Наука. Территория героев»

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