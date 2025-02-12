Псковский школьник стал призёром Всероссийского конкурса «Наука. Территория героев»

14:25, 12 февраля 2025, ПАИ

Псковский школьник, ученик Псковского технического лицея Тимофей Ковалёв стал призером пятого сезона конкурса «Наука. Территория героев», который состоялся сегодня, 12 февраля, в Москве. Об этом ПАИ сообщили организаторы конкурса.

Конкурс «Наука. Территория героев» проводится при поддержке Национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. В 2025 году в нем приняли участие более 22 тысяч школьников и студентов из 82 регионов России, в финал вышли только 10 человек.

Финалисты состязались в 3 раундах, отвечали на вопросы экспертов из разных сфер науки. В тройку призеров также вошли Александр Валов из Клина и Андрей Хохлов из Мичуринска.

Победители отправятся на стажировки в Дальневосточный федеральный университет, Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ в Уфе и Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Кроме того, Александр Валов получает грант на обучение от партнера конкурса.

Также все победители получают дополнительные баллы при поступлении на бакалавриат или специалитет в Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, а также специальные карьерные консультации от HR-экспертов научного дивизиона Госкорпорации «Росатом».