Великолукский боец представит Россию на международном турнире по ММА в Алжире

14:44, 12 февраля 2025, ПАИ

Великолукский боец Дмитрий Рогов представит команду России на международном турнире Miroslava Fight, который пройдёт в Алжире 14 февраля. Об этом ПАИ сообщили в клубе «Центурион».

Дмитрий Рогов сразится с бойцом из команды Алжира в весе до 83,9 килограмма. Российская команда уже прибыла в столицу Алжира в преддверии матчевой встречи.

Тренирует великолукского спортсмена Андрей Тимофеев.

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