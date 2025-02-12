Великолукский боец представит Россию на международном турнире по ММА в Алжире
Великолукский боец Дмитрий Рогов представит команду России на международном турнире Miroslava Fight, который пройдёт в Алжире 14 февраля. Об этом ПАИ сообщили в клубе «Центурион».
Дмитрий Рогов сразится с бойцом из команды Алжира в весе до 83,9 килограмма. Российская команда уже прибыла в столицу Алжира в преддверии матчевой встречи.
Тренирует великолукского спортсмена Андрей Тимофеев.
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