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Происшествия

Шесть лет строгого режима получил петербуржец за «закладки» в Пскове

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Мужчина в составе организованной группы через интернет получил координаты оптовой партии наркотиков для их последующей продажи. Вместе с другим участником преступления он расфасовал наркотики в 70 свертков и часть из них разместил у железной дороги в Пскове. 7 июня 2024 года их действия пресекли сотрудники транспортной полиции. 66,6 грамма наркотиков изъяты из незаконного оборота.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

С учетом мнения государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее соучастника преступления, который заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, суд приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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