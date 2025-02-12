Студентка из Пскова заняла второе место на конкурсе в Витебске
Студентка Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Татев Дарбинян заняла второе место на республиканском конкурсе профессионального мастерства по компетенции «Технология моды» в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.
«Поздравляем с высоким результатом и желаем дальнейших успехов», – отметили в комитете.
Добавим, что конкурс проводится для повышения статуса и качества профессионально-технического и среднего специального образования, а также для выявления одаренной молодежи.
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