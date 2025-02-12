Студентка из Пскова заняла второе место на конкурсе в Витебске

14:49, 12 февраля 2025, ПАИ

Студентка Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Татев Дарбинян заняла второе место на республиканском конкурсе профессионального мастерства по компетенции «Технология моды» в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

«Поздравляем с высоким результатом и желаем дальнейших успехов», – отметили в комитете.

Добавим, что конкурс проводится для повышения статуса и качества профессионально-технического и среднего специального образования, а также для выявления одаренной молодежи.