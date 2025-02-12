Симптомы ОРВИ не изменились: псковский медик развеял мифы о более тяжёлом течении заболевания

16:55, 12 февраля 2025, ПАИ

Картина симптомов ОРВИ в нынешнем эпидсезоне не отличается от прошлогодичной, заявила ПАИ главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Семенова.

«Все проходит в рамках эпидемиологического сезона. В комплекс симптомов ОРВИ, как и ранее, входят высокая температура тела, слабость, кашель, насморк, боли в горле», – отметила она.

Кроме того, добавила специалист, при катаральных симптомах и симптомах интоксикации у ребенка ему лучше обеспечить щадящий домашний режим на время болезни. Это связано с тем, что ребенок может быть источником инфекции для других людей, а также ему идет лишняя нагрузка на организм.

Ранее сообщалось, что почти 4,5 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю. В регионе на карантин закрыты 40 школьных классов и три группы в детсадах.