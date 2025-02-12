Жительницу Пскова наказали за неуплату алиментов
41-летняя жительница Пскова, которая без уважительных причин не выплачивала алименты на содержание своей дочери, предстала перед судом. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.
В ходе судебного разбирательства установили, что с 1 июля по 29 ноября 2024 года женщина, будучи уведомленной о необходимости ежемесячной уплаты алиментов в размере четверти своих доходов на содержание дочери до её совершеннолетия, в течение двух и более месяцев подряд не производила выплаты. В результате образовалась задолженность в размере 41 808,75 рубля.
Суд вынес ей приговор, назначив наказание в виде шести месяцев принудительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в пользу государства.
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