В Гдовском районе восстановили затопленную рекой дорогу

17:06, 12 февраля 2025, ПАИ

Дорогу, которую затопила река Желча, восстановили в Гдовском районе, сообщил глава муниципалитета Иван Мешков в своём Telegram-канале.

«Ситуацию с деревней Блянск, где разлив реки Желчи затопил единственную дорогу, я лично держу на контроле. Как только появилась возможность провести срочные работы по восстановлению покрытия, мы ею воспользовались», – отметил он.

Сейчас вода постепенно уходит. Затопленные участки дороги засыпали щебнем. Транспортная доступность к населённому пункту восстановлена, уточнил глава района.

Иван Мешков также напомнил, что в случае необходимости оперативной помощи с доставкой продуктов и по другим вопросам жители деревни могут обращаться к нему в личные сообщения, а также по телефону единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 2-15-55 или к главе сельского поселения «Полновская волость» Виталию Кулакову.