Профориентационная акция «Карьера» стартовала в Псковской области

16:53, 12 февраля 2025, ПАИ

Ежегодная профориентационная акция «Карьера» стартовала в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в областном центре занятости населения.



Фото: Областной центр занятости Псковской области



Фото: Областной центр занятости Псковской области



Фото: Областной центр занятости Псковской области



Фото: Областной центр занятости Псковской области







Акция даёт уникальную возможность школьникам и студентам на протяжении года узнавать о востребованных профессиях, реальных условиях труда и разнообразных возможностях для профессионального роста, отметили в учреждении. Одним из главных принципов работы центра с молодёжью стало применение игровых технологий.

«Это позволяет участникам лучше понять свои интересы и способности. Мероприятия проходят на базе образовательных организаций Псковской области и в отделениях занятости», – отметили в учреждении.

Добавим, что в 2024 году в акции приняло участие более 11 тысяч молодых людей из 121 учебного заведения. С начала этого года темпы проведения мероприятий выросли на 19 %. Уже 776 подростков из 37 учебных заведений Псковской области приняли участие в различных профориентационных мероприятиях.