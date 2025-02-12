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Общество

Профориентационная акция «Карьера» стартовала в Псковской области

Ежегодная профориентационная акция «Карьера» стартовала в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в областном центре занятости населения.

  • В Псковской области стартовала ежегодная профориентационная акция «Карьера»
    Фото: Областной центр занятости Псковской области
  • В Псковской области стартовала ежегодная профориентационная акция «Карьера»
    Фото: Областной центр занятости Псковской области
  • В Псковской области стартовала ежегодная профориентационная акция «Карьера»
    Фото: Областной центр занятости Псковской области
  • В Псковской области стартовала ежегодная профориентационная акция «Карьера»
    Фото: Областной центр занятости Псковской области

Акция даёт уникальную возможность школьникам и студентам на протяжении года узнавать о востребованных профессиях, реальных условиях труда и разнообразных возможностях для профессионального роста, отметили в учреждении. Одним из главных принципов работы центра с молодёжью стало применение игровых технологий.

«Это позволяет участникам лучше понять свои интересы и способности. Мероприятия проходят на базе образовательных организаций Псковской области и в отделениях занятости», – отметили в учреждении.

Добавим, что в 2024 году в акции приняло участие более 11 тысяч молодых людей из 121 учебного заведения. С начала этого года темпы проведения мероприятий выросли на 19 %. Уже 776 подростков из 37 учебных заведений Псковской области приняли участие в различных профориентационных мероприятиях.

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Профориентационная акция «Карьера» стартовала в Псковской области

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