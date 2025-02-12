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Спортсмены Псковской области примут участие в первенстве России по лёгкой атлетике

Псковичка Елизавета Николаева и великолучанка Анна Корнилова примут участие в первенстве России по лёгкой атлетике среди спортсменов до 23 лет, которое пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 16 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил псковский тренер Родион Крылов.

Фото с личной страницы Елизаветы Николаевой в соцсети «ВКонтакте»

Обе спортсменки выступят в беге на 2 000 метров с препятствиями. Финальный старт дисциплины запланирован 16 февраля в 12:10. В прошлом году Елизавета Николаева стала победителем зимнего первенства страны на этой дистанции, а также брала бронзу на летнем первенстве России в беге на 3 000 метров с препятствиями.

Родион Крылов отметил, что Елизавета Николаева отправится на чемпионат России, который стартует в Москве 28 февраля, если удачно выступит на первенстве страны. «Личный рекорд на этой дистанции у неё 6:38. Если пробежит где-то по личному рекорду и желательно ближе к 6:30, то будет идеально», – отметил псковский тренер. Наставник хочет, чтобы его подопечная навязала борьбу на чемпионате страны, и только в таком случае он будет рассматривать этот вариант.

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