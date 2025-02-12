Приют «Лесопилка» посетили псковские судьи

18:40, 12 февраля 2025, ПАИ

Судьи и сотрудники аппаратов судов провели благотворительную акцию оказания помощи приюту «Лесопилка» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Инициатором благотворительной акции стал Совет судей Псковской области. К инициативе активно присоединились Псковский областной суд, Арбитражный суд Псковской области, Псковский городской суд, а также районные суды области.

«Были собраны денежные средства, на которые приобретены и переданы гостинцы: сухой и влажный корм, крупы и субпродукты. Подобное благотворительное мероприятие проводится не в первый раз, и в будущем планируется оказание помощи и другим зоозащитным организациям. Четвероногие обитатели приюта, а их в «Лесопилке» более 150, ждут заботливых и любящих хозяев и очень нуждаются в помощи и поддержке», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что жительница Себежского района сделала 100 окопных свечей для земляков, принимающих участие в СВО.