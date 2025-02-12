Приют «Лесопилка» посетили псковские судьи
Судьи и сотрудники аппаратов судов провели благотворительную акцию оказания помощи приюту «Лесопилка» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Инициатором благотворительной акции стал Совет судей Псковской области. К инициативе активно присоединились Псковский областной суд, Арбитражный суд Псковской области, Псковский городской суд, а также районные суды области.
«Были собраны денежные средства, на которые приобретены и переданы гостинцы: сухой и влажный корм, крупы и субпродукты. Подобное благотворительное мероприятие проводится не в первый раз, и в будущем планируется оказание помощи и другим зоозащитным организациям. Четвероногие обитатели приюта, а их в «Лесопилке» более 150, ждут заботливых и любящих хозяев и очень нуждаются в помощи и поддержке», – отметили в пресс-службе.
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