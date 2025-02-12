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Случай острого менингоэнцефалита вирусной этиологии зарегистрировали в псковской инфекционке

В Псковской областной инфекционной больнице был зафиксирован клинический случай острого менингоэнцефалита вирусной этиологии. При поступлении в приёмное отделение больницы у пациентки были зафиксированы жалобы на лихорадку, выраженную головную боль и боль в шее, снижение резкости зрения и рвоту. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Острый менингоэнцефалит – это воспалительное заболевание, протекающее с одновременным поражением оболочек и вещества головного мозга.

Состояние женщины при поступлении было тяжёлым и сопровождалось интоксикацией организма и спутанностью сознания. Болезнь заставляла её испытывать агрессию и чувство страха. Врачами приёмного отделения была проведена оперативная диагностика: взяты анализы крови и ликвора путём люмбальной пункции, произведено исследование – КТ головного мозга. Врачи-реаниматологи осуществляли постоянный контроль за состоянием пациентки. Лечение данного тяжёлого случая производил исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части, врач-инфекционист Александр Антонов.

Александр Антонов совместно с врачом-неврологом подробно ознакомился с историей болезни пациента и с результатами проведённых исследований. На основании изученного специалистами была назначена соответствующая терапия согласно клиническим рекомендациям и общей клинической картине заболевания.

Благодаря грамотно подобранному лечению состояние пациентки быстро улучшалось, и уже через 20 дней женщина была выписана из больницы.

Этот случай ещё раз доказывает важность своевременного обращения за медицинской помощью и свидетельствует о возможностях региональной системы здравоохранения.

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