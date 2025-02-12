В Пскове прошла встреча с воинами-интернационалистами, посвящённая очередной годовщине вывода войск из Афганистана
В Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова прошла встреча с воинами-интернационалистами, посвящённая очередной годовщине вывода войск из Афганистана. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
В ней приняли участие ветераны боевых действий, школьники, педагоги, члены военно-патриотической организации «Юнармия».
Назвав афганский конфликт «войной мальчишек», заведующая отделом регионоведения регионального краеведческого центра Елена Киселева говорила о важности сохранения памяти о солдатах и офицерах, достойно выполнявших свой долг в сложнейших условиях, проявлявших бесстрашие, отвагу и милосердие.
Почётным гостем мероприятия был участник Афганской войны Геннадий Корольков, много лет возглавлявший Псковскую областную военно-патриотическую поисковую общественную организацию «След «Пантеры».
Он рассказал о своём боевом пути, вспомнил товарищей, многие из которых не вернулись с войны, говорил об офицерском долге и призвании каждого мужчины – защищать свою Родину.
В Пскове прошла встреча с воинами-интернационалистами, посвящённая очередной годовщине вывода войск из Афганистана
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