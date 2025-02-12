В Пскове прошла встреча с воинами-интернационалистами, посвящённая очередной годовщине вывода войск из Афганистана

20:46, 12 февраля 2025, ПАИ

В Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова прошла встреча с воинами-интернационалистами, посвящённая очередной годовщине вывода войск из Афганистана. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В ней приняли участие ветераны боевых действий, школьники, педагоги, члены военно-патриотической организации «Юнармия».

Назвав афганский конфликт «войной мальчишек», заведующая отделом регионоведения регионального краеведческого центра Елена Киселева говорила о важности сохранения памяти о солдатах и офицерах, достойно выполнявших свой долг в сложнейших условиях, проявлявших бесстрашие, отвагу и милосердие.

Почётным гостем мероприятия был участник Афганской войны Геннадий Корольков, много лет возглавлявший Псковскую областную военно-патриотическую поисковую общественную организацию «След «Пантеры».

Он рассказал о своём боевом пути, вспомнил товарищей, многие из которых не вернулись с войны, говорил об офицерском долге и призвании каждого мужчины – защищать свою Родину.