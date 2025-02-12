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Общество

Ремонт гдовской больницы планируют завершить летом

Реконструкция больничного комплекса в Гдове проходит в рамках модернизации объектов здравоохранения на приграничных территориях. Ход ремонта медучреждения проконтролировала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Несмотря на то что работа кипит, сделать ещё нужно очень многое. Исполняющий обязанности главного врача Артём Колесник провёл экскурсию, вижу, что главный врач глубокого погружён, знает, что где должно быть. Дала поручение ежедневно контролировать ход работ. Срок сдачи уже близко – лето 2025 года», – отметила Марина Гаращенко.

Впоследствии запланированы закупка и ввод в эксплуатацию нового оборудования. Подрядчик заверил, что все работы будут завершены в срок, отметила Марина Гаращенко.

Ранее сообщалось о ходе реконструкции больничного комплекса в Печорах.

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