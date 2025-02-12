В Пскове заместитель главврача перинатального центра заключён под стражу по обвинению в мошенничестве

21:12, 12 февраля 2025, ПАИ

Заместителю главного врача перинатального центра в Пскове предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, обвиняемый, используя своё служебное положение, вносил в документы учёта рабочего времени ложные сведения об отработанных им дежурствах и проведённых дополнительных работах в период с июня 2023 года по декабрь 2024 года. На основании чего ему необоснованно была начислена зарплата на общую сумму свыше 3,5 миллиона рублей, которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению. Этим он причинил ущерб на указанную сумму медицинскому учреждению и комитету по здравоохранению Псковской области, отметили в комитете.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.