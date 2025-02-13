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Общество

С известным себежским педагогом Натальей Дударь простились сегодня

Скончалась педагог из Себежского района, экс-директор одной из лучших школ России Наталья Дударь. Прощание с ней состоялось сегодня, 12 февраля, сообщил глава Себежского района Леонид Курсенков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото предоставили в Идрицкой средней школе

«Сегодня простились с Натальей Георгиевной Дударь. Замечательный человек, талантливый руководитель, прекрасный педагог останется в нашей памяти навсегда. Мира всем», – говорится в сообщении.

Наталья Дударь родилась 9 февраля 1952 году в станице Кирпильской Усть-Лабинского района Краснодарского края в семье учителей. «Вся жизнь Натальи Георгиевны была связана с системой образования Себежского района. После окончания Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова в 1980 году она приехала на работу в Идрицкую школу учителем математики. Идрицкая школа стала для неё родным домом, в который она внесла всё самое лучшее и передовое.

С 2003 года на протяжении 20 лет она возглавляла коллектив Идрицкой школы. В этот период школа была не только лучшей в районе и одной из лучших в области, но и входила в топ-200 лучших школ России.

За многолетний добросовестный труд в системе образования Наталья Дударь награждена многочисленными районными, областными и федеральными наградами.

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