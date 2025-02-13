По итогам прошлого года внесена информация о границах 65% населённых пунктов и территориальных зон Псковской области

23:58, 12 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области провёл рабочую встречу с руководителем регионального управления Росреестра Олесей Ребеко. Речь на совещании шла о показателях установления административных территориальных границ, сообщается в телеграм-канале главы региона.

Олеся Ребеко рассказала об итогах работы в 2024 году в этом направлении.

«Работа строится в соответствии с теми планами-графиками, которые были утверждены. Все муниципалитеты исполняют графики в стопроцентном объёме. Есть пара отстающих, но есть некоторые причины, в этом году они показатели наверстают. Одним из самых важных показателей являются границы между субъектами, муниципальными образованиями, населёнными пунктами и территориальными зонами. Вокруг них дальше строится полное наполнение нашего реестра. Мы достигли в этом году двух показателей, они полностью, на 100 % исполнены, все границы внесены – это границы между субъектами. В прошлом году была внесена последняя граница с Тверской область. Что касается границы муниципальных образований, даже с учётом реформы, которая проводилась, тоже границы стопроцентно внесены», – сказала Олеся Ребеко.

По её словам, по населённым пунктам прирост в 2024 году составил 30 %, на 65 % внесена информация о границах населённых пунктов, на 60% – территориальных зон.

«В отличие от многих регионов, мы в 2020 году с нуля начинали работу над установлением административных территориальных границ – от 0 до 65 %, проделана большая работа», – подчеркнула Олеся Ребеко.