Всемирный день радио отмечается сегодня

07:10, 13 февраля 2025, ПАИ

Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля, начиная с 2012 года. Об этом сообщает calend.ru.

В январе 2013 года Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила провозглашение Всемирного дня радио, приняв соответствующую резолюцию в ходе 67-й сессии. Дата 13 февраля выбрана не случайно, так как именно в этот день в 1946 году в эфир вышло первое «Радио ООН».

Помимо Всемирного дня радио, любители этого средства связи также отмечают Всемирный день радиолюбителя, который приходится на 18 апреля. Эта дата была выбрана в честь основания Международного союза радиолюбителей в 1925 году в Париже.