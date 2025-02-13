Всемирный день радио отмечается сегодня
Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля, начиная с 2012 года. Об этом сообщает calend.ru.
В январе 2013 года Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила провозглашение Всемирного дня радио, приняв соответствующую резолюцию в ходе 67-й сессии. Дата 13 февраля выбрана не случайно, так как именно в этот день в 1946 году в эфир вышло первое «Радио ООН».
Помимо Всемирного дня радио, любители этого средства связи также отмечают Всемирный день радиолюбителя, который приходится на 18 апреля. Эта дата была выбрана в честь основания Международного союза радиолюбителей в 1925 году в Париже.
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