Новое оборудование поступило в Опочецкую больницу

07:44, 13 февраля 2025, ПАИ

Новое оборудование поступило в Опочецкий филиал Островской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

В больнице установили два монитора – один для палаты, другой для операционной, а также электрохирургическая система «Аргон» и наркозно-дыхательный аппарат «Орфей».

«Это современное оборудование для оказания медицинской помощи является мобильным и портативным. Внедрение новых технологий позволяет нашим специалистам более эффективно проводить медицинские процедуры и обеспечивать пациентам высокий уровень медицинского обслуживания», – отметили в медучреждении.

Оборудование закупили в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».