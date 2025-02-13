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Общество

Новое оборудование поступило в Опочецкую больницу

Новое оборудование поступило в Опочецкий филиал Островской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Фото здесь и далее: Островская межрайонная больница

В больнице установили два монитора – один для палаты, другой для операционной, а также электрохирургическая система «Аргон» и наркозно-дыхательный аппарат «Орфей».

«Это современное оборудование для оказания медицинской помощи является мобильным и портативным. Внедрение новых технологий позволяет нашим специалистам более эффективно проводить медицинские процедуры и обеспечивать пациентам высокий уровень медицинского обслуживания», – отметили в медучреждении.

Оборудование закупили в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

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