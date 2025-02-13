Псковичи рассказали, зачем знать свою группу крови

08:58, 13 февраля 2025, ПАИ

Псковичи рассказали, почему важно знать свою группу крови. Опрос провёл телеканал «Первый Псковский».

«Группу крови очень важно знать для будущих мам, чтобы определить совместимость с отцом как минимум. Кроме того, если что-то случится, например какая-то непредвиденная ситуация, и ты будешь знать свою группу крови, это тебе поможет», – отметила девушка.

Ещё один участник опроса обратил внимание на то, что знание группы крови может помочь при ДТП или других внештатных ситуациях.

«Насколько я знаю, от группы крови зависит то, насколько женщина сможет быстро забеременеть», – поделилась псковичка.

Знать свою группу крови необходимо, так как важно следить за здоровьем, обратила внимание ещё одна участница опроса. «А если случится какая-нибудь авария? Раньше, кстати, группу крови писали в паспорте. А вдруг понадобится переливание крови?» – сказала она.

Знание группы крови понадобится при донорстве, подчеркнул пскович.