Псковичи рассказали, зачем знать свою группу крови
Псковичи рассказали, почему важно знать свою группу крови. Опрос провёл телеканал «Первый Псковский».
«Группу крови очень важно знать для будущих мам, чтобы определить совместимость с отцом как минимум. Кроме того, если что-то случится, например какая-то непредвиденная ситуация, и ты будешь знать свою группу крови, это тебе поможет», – отметила девушка.
Ещё один участник опроса обратил внимание на то, что знание группы крови может помочь при ДТП или других внештатных ситуациях.
«Насколько я знаю, от группы крови зависит то, насколько женщина сможет быстро забеременеть», – поделилась псковичка.
Знать свою группу крови необходимо, так как важно следить за здоровьем, обратила внимание ещё одна участница опроса. «А если случится какая-нибудь авария? Раньше, кстати, группу крови писали в паспорте. А вдруг понадобится переливание крови?» – сказала она.
Знание группы крови понадобится при донорстве, подчеркнул пскович.
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