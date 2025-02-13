Псковские боксёры участвуют во всероссийских соревнованиях в Люберцах

10:03, 13 февраля 2025, ПАИ

Псковские боксёры Артур Кулаков, Алексей Белавин и Дмитрий Попов принимают участие во всероссийских соревнованиях, которые проходят в Люберцах с 11 по 15 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Артур Кулаков и Алексей Белавин одержали победы в первых поединках, а Дмитрий Попов уступил. Несмотря на выигрыш, Белавин не сможет продолжить участие в соревнованиях из-за рассечения.

Сегодня, 13 января, Артур Кулаков поборется за выход в полуфинал в весовой категории до 71 килограмма против спортсмена из Москвы.

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