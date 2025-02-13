Фестиваль «Довмонт Псковский» пройдёт в Пскове 28 июня

10:08, 13 февраля 2025, ПАИ

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» пройдёт в Псковском кремле 28 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» пройдёт в Псковском кремле 28 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Главное музейное событие 2025 года на один день погрузит в атмосферу настоящего Средневековья», – отметили в пресс-службе. Для гостей фестиваля готовят большое количество мастер-классов и развлечений, будут работать ремесленные мастерские и можно будет послушать музыку той эпохи. Традиционно праздник будет проходить в северной части Крома.

Организаторами фестиваля выступят Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие пройдёт при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.