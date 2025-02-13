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Общество

Жители улиц в Псковском районе всё чаще жалуются на занятые парковочные места для инвалидов

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району провели рейд по нарушениям парковки на местах для инвалидов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«В последнее время участились жалобы в полицию по факту ненадлежащей парковки автомобилей в крупных жилых комплексах района. Возмущаются противоправными действиями соседей жители улицы Гецентова, Загородной, Завеличенской, Балтийской», - отметили в ведомства.

Правилами дорожного движения инвалиды наделены определенными преимуществами по отношению к другим категориям участников дорожного движения. На автомобильных парковках выделены места для остановки и стоянки транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья. В таких местах могут осуществлять парковку только водители транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Этот знак может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами первой или второй группы, а также перевозящих таких инвалидов, сведения о которых подлежат внесению в регистрационные документы.

Согласно ч. 2 ст. 12.4 КоАП РФ за незаконную установку на транспортное средство опознавательного знака «Инвалид» назначается административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов, составляет 5 тысяч рублей, предусмотрена и эвакуация транспортного средства (согласно ч. 2 ст.12.19 КоАП РФ).

«Подобные профилактические мероприятия проводятся полицейскими на постоянной основе и приносят результаты: в вечернее время фиксируется все меньше нарушений правил парковки. Однако и в этот раз составлено несколько протоколов за оставление авто на месте, предназначенном для парковки лиц с ограниченными возможностями здоровья», - сообщили в ведомстве.

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