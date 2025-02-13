Водитель чудом уцелел: автомобиль протаранил забор и повредил газовую трубу в Псковском районе

10:46, 13 февраля 2025, ПАИ

Водитель чудом уцелел в ДТП в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло у дома № 4 на улице Хоботова в селе Серёдка. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела с дороги, протаранила забор жилого дома, повредила газовую трубу и опрокинулась.

В ДТП пострадал 20-летний водитель, от госпитализации он отказался.

На месте происшествия работали бригада медицины катастроф, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.