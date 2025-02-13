Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Водитель чудом уцелел: автомобиль протаранил забор и повредил газовую трубу в Псковском районе

Водитель чудом уцелел в ДТП в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в селе Серёдка Псковского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в селе Серёдка Псковского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в селе Серёдка Псковского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

ДТП произошло у дома № 4 на улице Хоботова в селе Серёдка. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела с дороги, протаранила забор жилого дома, повредила газовую трубу и опрокинулась.

В ДТП пострадал 20-летний водитель, от госпитализации он отказался.

На месте происшествия работали бригада медицины катастроф, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 февраля 2025

В Пскове предотвратили теракт на железнодорожном вокзале
13 февраля 2025

Суд в два раза увеличил срок мужчине, который привёз в Псковскую область взрывчатку в иконах
13 февраля 2025

Водитель чудом уцелел: автомобиль протаранил забор и повредил газовую трубу в Псковском районе
13 февраля 2025

Четыре дома горели в Псковской области за сутки
13 февраля 2025

Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Кунье
12 февраля 2025

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
12 февраля 2025

Автомобиль опрокинулся в кювет в Псковском районе
12 февраля 2025

Более тысячи фальшивых купюр обнаружил Банк России в СЗФО

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...