Посвящённый Дню защитника Отечества турнир по таврелям пройдёт в Пскове

11:26, 13 февраля 2025, ПАИ

Открытый городской турнир по таврелям, посвящённый Дню защитника Отечества, пройдёт в Пскове 23 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

В соревнованиях смогут принять участие все желающие. Турнир пройдёт по швейцарской системе в семь или девять туров с контролем времени семь минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Призёров наградят грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, а также фирменными медалями федерации таврелей.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 21 февраля.

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