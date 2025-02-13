Посвящённый Дню защитника Отечества турнир по таврелям пройдёт в Пскове
Открытый городской турнир по таврелям, посвящённый Дню защитника Отечества, пройдёт в Пскове 23 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.
В соревнованиях смогут принять участие все желающие. Турнир пройдёт по швейцарской системе в семь или девять туров с контролем времени семь минут и пять секунд добавления на каждый ход.
Призёров наградят грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, а также фирменными медалями федерации таврелей.
Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 21 февраля.
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