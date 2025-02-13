Первенство Пскова по фехтованию стартует 14 февраля

11:29, 13 февраля 2025, ПАИ

Первенство Пскова по фехтованию на шпагах пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 14 и 15 февраля, сообщили ПАИ в спортшколе «Лидер».

В соревнованиях примут участие воспитанники спортшколы, члены Федерации фехтования Пскова и области. Медали турнира разыграют в пяти возрастных группах: мужчины и женщины, юноши и девушки 2008–2011 и 2010–2012 годов рождения, а также мальчики и девочки 2013–2014 годов рождения, 2015 года рождения и моложе.

Победителей наградят грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, кубками и медалями.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».