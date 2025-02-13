На дороге Изборск – Палкино – Остров открыто движение по временному мосту через реку Романовку

11:03, 13 февраля 2025, ПАИ

В Палкинском районе на участке автомобильной дороги Изборск – Палкино – Остров открыто движение по временному мосту через реку Романовку. Это связано с капитальным ремонтом основного моста на 32-м км автомобильной дороги, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работы на объекте начались в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», теперь капремонт продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В ближайшее время подрядчик приступит к выполнению демонтажных и строительно-монтажных работ.

Новый мост протяженностью 23,10 п. м. будет иметь свайное основание, мостовой пролёт из предварительно напряженных балок. Также будет выполнено устройство дорожной одежды, водоотвода, сопряжений мостового сооружения с насыпями конусов, локально-очистных и регуляционных сооружений, наружное освещение, тротуары, барьерное и перильное ограждение. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 134 млн рублей.

Срок завершения работ – октябрь 2025 года.