Чемпионат и первенство Псковской области по скалолазанию пройдут 15 марта

11:48, 13 февраля 2025, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» пройдут в Пскове 15 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

В чемпионате смогут принять участие спортсмены клубов и спортивных организаций Псковской области и других регионов России среди женщин и мужчин 2009 года рождения и старше. В первенстве посоревнуются юноши и девушки 2010–2011 и 2012–2015 годов рождения.

Соревнования пройдут в два раунда: квалификационный и финальный. Квалификация состоится на закрытых трассах без предварительного просмотра. Финал с коллективным просмотром по две минуты на каждую трассу. Лимиты времени для прохождения участков – пять минут для квалификации и четыре – для финала.

Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

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