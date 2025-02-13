Первенство области по теннису пройдёт в Псковском районе

12:22, 13 февраля 2025, ПАИ

Первенство Псковской области по теннису среди детей до 13 лет пройдёт на кортах «Академии тенниса Пскова» в Псковском районе 1 и 2 марта. Об этом ПАИ сообщали организаторы соревнований.

Состязания пройдут отдельно в зачётах мальчиков и девочек.

«Не упустите возможность показать свои навыки и стать частью спортивного события! Приглашаем всех участников и зрителей», – отметили организаторы события.

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