Сборная Псковской области примет участие во втором этапе Первой лиги чемпионата России по волейболу

13:00, 13 февраля 2025, ПАИ

Сборная Псковской области примет участие во втором этапе Первой лиги (зона «Северо-Запад») чемпионата России по волейболу, который пройдёт в Пскове 15 и 16 февраля. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие четыре команды. Помимо местной сборной – коллективы из Ленинградской и Новгородской областей, а также Ухты.

Псковская региональная команда сыграет 15 февраля с клубом «Кураж» (Новгородская область) и командой «Газпром трансгаз Ухта». На следующий день в завершающей встрече сборная Псковской области сыграет с Setl Group (Ленинградская область).

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