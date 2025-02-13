Сборная Псковской области примет участие во втором этапе Первой лиги чемпионата России по волейболу
Сборная Псковской области примет участие во втором этапе Первой лиги (зона «Северо-Запад») чемпионата России по волейболу, который пройдёт в Пскове 15 и 16 февраля. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях примут участие четыре команды. Помимо местной сборной – коллективы из Ленинградской и Новгородской областей, а также Ухты.
Псковская региональная команда сыграет 15 февраля с клубом «Кураж» (Новгородская область) и командой «Газпром трансгаз Ухта». На следующий день в завершающей встрече сборная Псковской области сыграет с Setl Group (Ленинградская область).
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Сборная Псковской области примет участие во втором этапе Первой лиги чемпионата России по волейболу