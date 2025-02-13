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Спорт

Чемпионка Европы Лала Крамаренко может завершить профессиональную карьеру

Чемпионка Европы по художественной гимнастике в командном первенстве Лала Крамаренко может завершить профессиональную карьеру. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Сейчас Крамаренко проходит восстановление после операции на колене. Российская спортсменка допустила, что продолжит работать в другой сфере, если лечение пройдёт неудачно. «Будем смотреть на прогресс, как я восстановлюсь. Если восстановлюсь, буду выступать», – добавила она.

20-летняя Лала Крамаренко имеет на своём счету золото чемпионата Европы 2021 года в командном первенстве. Кроме того, она становилась трёхкратной победительницей юниорского чемпионата мира.

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