Чемпионка Европы Лала Крамаренко может завершить профессиональную карьеру

11:53, 13 февраля 2025, ПАИ

Чемпионка Европы по художественной гимнастике в командном первенстве Лала Крамаренко может завершить профессиональную карьеру. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Сейчас Крамаренко проходит восстановление после операции на колене. Российская спортсменка допустила, что продолжит работать в другой сфере, если лечение пройдёт неудачно. «Будем смотреть на прогресс, как я восстановлюсь. Если восстановлюсь, буду выступать», – добавила она.

20-летняя Лала Крамаренко имеет на своём счету золото чемпионата Европы 2021 года в командном первенстве. Кроме того, она становилась трёхкратной победительницей юниорского чемпионата мира.

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