Правила поведения при ЧП и возможном теракте
О предотвращённом теракте на вокзале в Пскове сегодня сообщила ФСБ РФ. Псковское агентство информации напоминает гражданам правила поведения при ЧП и возможном теракте.
Если вам вдруг стало известно о подготовке противоправных действий:
– будьте бдительны. Если вы заметили подозрительное поведение или подозрительные предметы, сообщите об этом в соответствующие органы;
– не игнорируйте информацию. Даже если она кажется неправдоподобной, лучше сообщить о ней в соответствующие органы;
– сохраняйте спокойствие. Не распространяйте слухи и не поддавайтесь панике. Это может привести к ненужной тревоге и хаосу;
– позвоните по экстренному номеру. В России это номер 112. Опишите ситуацию и предоставьте всю имеющуюся информацию;
– следуйте инструкциям. Если вам поступит указание эвакуироваться или принять другие меры безопасности, следуйте им без промедления;
– избегайте мест, где может произойти теракт. Если вы получили информацию о конкретном месте, избегайте его до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована;
– информируйте окружающих. Если вы находитесь в общественном месте, сообщите другим людям о возможной угрозе. Это поможет им быть готовыми к действиям в случае необходимости;
– доверяйте только официальным источникам информации. Не верьте слухам и непроверенным данным.
При обнаружении подозрительного предмета необходимо:
– не подходить близко к нему. Это может быть взрывоопасный предмет (граната, снаряд, мина, бомба);
– сообщить об угрозе взрыва в полицию по номерам телефонов: 02 (с мобильного 102) или по единому номеру системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 112;
– если рядом ведутся какие-либо работы или живут люди, предупредить их. Необходимо заглушить двигатели, остановить технику в том же положении и отвести находящихся в ней людей на безопасное расстояние или в укрытие;
– никого не подпускать близко (особенно детей) к подозрительному предмету до прибытия полиции или сапёров. При этом следует находится в месте, защищающем от возможного взрыва;
– не позволять случайным людям прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.
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