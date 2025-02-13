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Общество

Правила поведения при ЧП и возможном теракте

О предотвращённом теракте на вокзале в Пскове сегодня сообщила ФСБ РФ. Псковское агентство информации напоминает гражданам правила поведения при ЧП и возможном теракте.

Фото: ПАИ

Если вам вдруг стало известно о подготовке противоправных действий:

– будьте бдительны. Если вы заметили подозрительное поведение или подозрительные предметы, сообщите об этом в соответствующие органы;

– не игнорируйте информацию. Даже если она кажется неправдоподобной, лучше сообщить о ней в соответствующие органы;

– сохраняйте спокойствие. Не распространяйте слухи и не поддавайтесь панике. Это может привести к ненужной тревоге и хаосу;

– позвоните по экстренному номеру. В России это номер 112. Опишите ситуацию и предоставьте всю имеющуюся информацию;

– следуйте инструкциям. Если вам поступит указание эвакуироваться или принять другие меры безопасности, следуйте им без промедления;

– избегайте мест, где может произойти теракт. Если вы получили информацию о конкретном месте, избегайте его до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована;

– информируйте окружающих. Если вы находитесь в общественном месте, сообщите другим людям о возможной угрозе. Это поможет им быть готовыми к действиям в случае необходимости;

– доверяйте только официальным источникам информации. Не верьте слухам и непроверенным данным.

При обнаружении подозрительного предмета необходимо:

– не подходить близко к нему. Это может быть взрывоопасный предмет (граната, снаряд, мина, бомба);

– сообщить об угрозе взрыва в полицию по номерам телефонов: 02 (с мобильного 102) или по единому номеру системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 112;

– если рядом ведутся какие-либо работы или живут люди, предупредить их. Необходимо заглушить двигатели, остановить технику в том же положении и отвести находящихся в ней людей на безопасное расстояние или в укрытие;

– никого не подпускать близко (особенно детей) к подозрительному предмету до прибытия полиции или сапёров. При этом следует находится в месте, защищающем от возможного взрыва;

– не позволять случайным людям прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.

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