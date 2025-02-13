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Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что не завершит карьеру, пока не завоюет второй пояс

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев не хочет завершать карьеру, пока не завоюет второй пояс. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

«Не хочу уходить из боёв, пока у меня не будет второго пояса. И не так важно, в каком весе», – сказал Махачев в эфире программы «Все на матч!».

33-летний боец смешанных единоборств Ислам Махачев дебютировал на профессиональной сцене в 2010 году, а с 2015 года он выступал в UFC.

Три года назад он завоевал пояс UFC в лёгком весе, одолев в очном поединке бразильца Чарльза Оливейру. После этого Махачев провёл уже четыре защиты пояса.

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